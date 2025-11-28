На челябинских и курганских федеральных трассах обновили благоустройство
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На трассах М-5, Р-354 и Р-254 в Челябинской и Курганской областях ввели в эксплуатацию более 7,5 километра электрического освещения, а также новые элементы безопасности и интеллектуальные системы. О завершении работ по благоустройству URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Установка элементов интеллектуальных транспортных систем, освещения, барьерных ограждений и надземных переходов прямо влияют на снижение числа ДТП. Почти на треть снизилась смертность на федеральных трассах Южного Урала за 10 месяцев 2025 года», — подчеркнули в Упрдор «Южный Урал».
В эксплуатацию введены более 7,5 километра стационарного электрического освещения в двух регионах: свыше пяти километров — на трассах Р-354 и Р-254 в Курганской области, и 2,2 километра — на трассе М-5 в Челябинской области. В числе недавно завершенных объектов: более 5 км бокового барьерного ограждения на трассе М-5 в Сосновском округе, модульный надземный пешеходный переход между поселками Витаминный и Тимирязевский, а также табло переменной информации с датчиками и видеокамерами в Сосновском округе.
В пресс-службе отметили, что такие решения снижают число ДТП. Аварий, связанных с недостатками состояния трасс в двух регионах, стало на 10,7% меньше. Притом за год число погибших в таких ДТП сократилось более, чем вполовину. Всего с 2025 по 2027 год ремонт и замена слоев износа охватят 330 километров челябинских и курганских трасс.
