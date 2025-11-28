Атмосферный фронт принесет мокрый снег и дождь в Челябинскую область на выходные

Завтра в Челябинской области ожидается снегопад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области в предстоящие выходные и в понедельник ожидаются осадки в виде снега и дождя, а также гололед. При этом температура воздуха прогнозируется выше нормы на восемь градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Теплый участок атмосферного фронта принесет с собой в субботу осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, при этом не исключены и гололедные явления. Температурный фон в течение всего периода также сохраняется повышенным — прогнозируются среднесуточные температуры выше средних многолетних значений на шесть — восемь градусов», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.

Завтра в Челябинской области ночью и днем ожидаются умеренные осадки. Порывы ветра местами достигнут 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -5 градусов, в низинах — до -9 градусов. Днем потеплеет до +4 градусов.

Продолжение после рекламы

30 ноября осадки не прогнозируются. Ночные температуры не опустятся ниже -4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов.