У пациентов-детей ДЦП появятся новые возможности для реабилитации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) запустили в серийное производство первый роботизированный комплекс для реабилитации детей с ДЦП. Как сообщили в офисе НПО «Андроидная техника», аппарат также используют для восстановления пациентов с двигательными нарушениями кистей рук.

«Стартовало серийное производство первого российского медицинского роботизированного комплекса „Юниор“. Комплекс получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора и скоро появится в медицинских учреждениях страны», — пояснил производитель на своих интернет-ресурсах.

В «Андроидной технике» привели статистику Минздрава России, согласно которой ежегодно в стране диагностируется около шести тысяч новых случаев ДЦП у детей. Комплекс «Юниор» применил новый подход к реабилитации, отличающийся от традиционных методов физиотерапии и механотерапии.

Продолжение после рекламы

Один тренажер позволит проводить реабилитацию до 500 пациентов в год. При плановом объеме производства в 200 комплексов ежегодно, десятки тысяч детей с ДЦП смогут регулярно проходить необходимые процедуры.

Главное преимущество комплекса — сочетание технологии «силы мысли» и геймификации. Ребенок будет управлять тренажером с помощью интерфейса «мозг-компьютер», а интерактивная среда превратит занятия в увлекательную игру, что значительно повысит эффективность реабилитации.