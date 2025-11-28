Лунный календарь садовода на декабрь 2025: лучшие дни для посадок

Декабрь - не время прощаться с садоводческим сезоном Фото: URA.RU

Декабрь — не время забывать про дачу. Даже зимой участок нуждается в заботе. Опытные садоводы знают, что как минимум один визит в первый зимний месяц поможет подготовиться к новому сезону и защитить растения от морозов. Многие сверяют работы с лунным календарем — считается, что фазы Луны влияют на растения. URA.RU подготовило подробный лунный календарь садовода на декабрь 2025 года.

Что такое лунный календарь садовода и как он работает

Лунный календарь — это проверенный веками инструмент планирования садовых работ, основанный на циклах спутника Земли. В отличие от обычного календаря, где месяцы длятся 30-31 день, лунный месяц составляет примерно 29,5 суток — ровно столько, сколько проходит от одного новолуния до следующего.

Многие опытные дачники заметили: растения действительно по-разному реагируют на работы в зависимости от лунных фаз. Это не магия, а многовековые наблюдения, подтвержденные практикой. Даже зимой, когда природа спит, лунный календарь подсказывает оптимальное время для подготовки к новому сезону.

Продолжение после рекламы

Даже в декабре огородники занимаются подготовкой к следующему сезону Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Что делают садоводы в декабре

Казалось бы, декабрь с его морозами и снегопадами совсем не располагает к поездкам за город. Но опытные дачники знают: хотя бы один раз в первый зимний месяц стоит навестить свои шесть соток. И на это есть веские причины. Во-первых, это идеальное время для спокойной подготовки к новому сезону. Пока природа спит, можно:

Составить детальный план будущих посадок

Заказать семена без спешки и ажиотажа

Провести омолаживающую обрезку деревьев

Позаботиться о защите растений от морозов и грызунов

Во-вторых, именно в декабре можно заняться тем, на что не хватало времени летом — например, вырастить свежую зелень на подоконнике или подготовить рассаду экзотических культур.

В саду:

Утаптывайте снег вокруг яблонь и груш — это поможет почве лучше напитаться влагой весной. Но помните: для косточковых культур этот способ не подходит!

Стряхивайте снег с ветвей после каждого снегопада, чтобы они не сломались под тяжестью

Защитите хвойные — обвяжите пирамидальные кроны веревкой и укройте молодые туи и можжевельники от весенних ожогов

В огороде:

Набросайте снег на грядки с многолетниками и подзимними посевами — это лучший утеплитель

Собирайте урожай капусты кале и топинамбура — они прекрасно переносят морозы

Закупите семена со скидками — в декабре агрофирмы часто распродают остатки по выгодным ценам.

Как Луна влияет на растения

1. Новолуние (1-3 дня)

Луна практически не видна на небе

Растения замирают в ожидании нового цикла

Лучше отказаться от посадок и пересадок

Идеальное время для планирования и уборки

2. Растущая Луна (около 2 недель)

Лунный серп увеличивается каждую ночь

Соки растений движутся вверх

Сажайте культуры с съедобной надземной частью: томаты, огурцы, зелень, плодовые деревья

Благоприятна подкормка и прививки

3. Полнолуние (2-3 дня)

На небе сияет круглый лунный диск

Растения максимально насыщены энергией

Не стоит сажать и пересаживать

Отличное время для сбора урожая и борьбы с сорняками

4. Убывающая Луна (около 2 недель)

Месяц постепенно уменьшается

Соки растений устремляются к корням

Сажайте корнеплоды: морковь, свеклу, картофель

Эффективна обрезка и борьба с вредителями

В условиях теплой зимы стоит поделиться вниманием к состоянию растений Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лунный календарь садовода на декабрь 2025

1 декабря, понедельник, Растущая Луна

Сегодня луна советует отдохнуть — никаких серьезных работ с растениями. Можно разве что составить планы на месяц или провести ревизию семян. Проверьте, все ли инструменты в порядке, подготовьте грунт для будущих посадок.

2 декабря, вторник, Растущая Луна

Идеальный день для посадок. Сейте огурцы, томаты, перцы и корнеплоды — всходы будут дружными и крепкими. Можно сажать луковичные цветы и плодовые деревья. Но не тревожьте землю — рыхление и перекопку оставьте на другой день.

Продолжение после рекламы

3 декабря, среда, Растущая Луна

Продолжаем сажать. Особенно хорошо удадутся посевы зелени и овощей. Внесите органические удобрения — растения будут благодарны. Помните — пересадку и рыхление сегодня лучше не проводить, чтобы не нарушить корневую систему.

4 декабря, четверг, Растущая Луна

День подходит для ухода за растениями. Опрыскайте их от вредителей, аккуратно прорыхлите почву. А вот с пересадкой повремените — растения сегодня чувствительны к таким процедурам.

5 декабря, пятница, Полная Луна

Полнолуние — время отдыха для садовода. Никаких посадок и пересадок. Лучше займитесь планированием или украсьте зимний сад праздничной гирляндой.

6 декабря, суббота, Убывающая Луна

Отличный день для работы с растениями. Сейте, пересаживайте, пикируйте — все приживется. Подкормите растения и прорыхлите почву. Только с химическими обработками будьте осторожнее.

7 декабря, воскресенье, Убывающая Луна

Продолжаем активные работы в саду. Все, что посажено сегодня, будет хорошо расти. Можно проводить любые процедуры, кроме обработки ядохимикатами — растения особенно уязвимы.

8 декабря, понедельник, Убывающая Луна

Не лучший день для посевов и посадок. Займитесь лучше уборкой в садовом домике или почитайте специализированную литературу. Растения сегодня нуждаются в покое.

9 декабря, вторник, Убывающая Луна

Сегодня лучше сосредоточиться на заготовках — консервируйте, солите, квасьте капусту. А вот с растениями работать не стоит — они плохо перенесут любые манипуляции.

10 декабря, среда, Убывающая Луна

Можно заняться компостной кучей и подкормить комнатные цветы. Но основные работы с растениями лучше отложить — день не слишком благоприятен для активных действий.

11 декабря, четверг, Убывающая Луна

Хороший день для цветоводов — сейте однолетние и многолетние цветы. В саду займитесь обрезкой плодовых деревьев. Пересадки и пикировка тоже пройдут успешно.

12 декабря, пятница, Убывающая Луна

Подкормите растения органическими удобрениями, полейте их. В саду окучьте деревья снегом — это защитит корни от морозов. День благоприятен для большинства работ.

13 декабря, суббота, Убывающая Луна

Отличный день для посева огурцов и капусты, посадки цветов. В саду проведите обрезку деревьев. Пересадки и пикировка тоже пройдут успешно.

14 декабря, воскресенье, Убывающая Луна

Продолжаем посадки — особенно хорошо удадутся огурцы и капуста. Можно пересаживать растения. Но от химических обработок сегодня лучше отказаться.

15 декабря, понедельник, Убывающая Луна

Один из лучших дней месяца. Сейте любые овощи и цветы, вносите удобрения. А вот обрезку и пересадку оставьте на другой день — растения сегодня чувствительны к таким процедурам.

16 декабря, вторник, Убывающая Луна

Продолжаем активные посадки. Можно замачивать и проращивать семена. День благоприятен для всех видов работ, кроме обрезки и прививки.

17 декабря, среда, Убывающая Луна

Еще один прекрасный день для садовых работ. Все, что посажено сегодня, будет хорошо расти. Смело занимайтесь посевами и подкормками.

Продолжение после рекламы

18 декабря, четверг, Убывающая Луна

День подходит для борьбы с вредителями, рыхления и подкормки. А вот полив и обрезку лучше отложить — растения могут плохо на них отреагировать.

19 декабря, пятница, Убывающая Луна

Сегодня строгий запрет на все садовые работы. Дайте растениям отдохнуть, а сами займитесь планированием или просто отдохните.

20 декабря, суббота, Новолуние

Новолуние — не время для работы с растениями. Перенесите все запланированные работы на другие дни. Сегодня лучше просто полюбоваться своими зелеными питомцами.

21 декабря, воскресенье, Растущая Луна

День после новолуния тоже не подходит для активных работ. Растения еще слишком уязвимы. Можно разве что провести уборку в теплице или на подоконниках.

22 декабря, понедельник, Растущая Луна

Хороший день для посадки корнеплодов и луковичных цветов. Можно проводить пикировку и пересадку. Растения сегодня полны сил и хорошо приживутся.

23 декабря, вторник, Растущая Луна

Не лучший день для посадок. Можно прорыхлить землю и обработать растения от болезней. Основные работы лучше отложить на более благоприятное время.

24 декабря, среда, Растущая Луна

Еще один неблагоприятный день. Если в саду лежит снег, займитесь снегозадержанием — это поможет растениям пережить морозы. Остальные работы лучше перенести.

25 декабря, четверг, Растущая Луна

Отличный день для посадок. Сейте овощи, зелень, цветы. Пересаживайте растения, вносите комплексные удобрения. Все процедуры пройдут успешно.

26 декабря, пятница, Растущая Луна

Продолжаем активные работы в саду. Можно делать все то же, что и вчера, кроме обрезки — растения сегодня чувствительны к механическим повреждениям.

27 декабря, суббота, Растущая Луна

Прекрасный день для ухода за растениями. Сейте, поливайте, подкармливайте — все пойдет на пользу. Растения сегодня полны жизненных сил.

28 декабря, воскресенье, Растущая Луна

Не лучший день для работы с растениями. Можно заняться защитой сада от грызунов и солнечных ожогов. Остальные работы лучше отложить.

29 декабря, понедельник, Растущая Луна

День похож на предыдущий — неблагоприятен для большинства работ. Продолжаем защищать сад от вредителей и морозов. Посев и посадку перенесите на другие дни.

30 декабря, вторник, Растущая Луна

Отличный день для посадок. Сейте любые культуры, подкармливайте, поливайте, боритесь с вредителями. Растения сегодня хорошо откликнутся на уход.

31 декабря, среда, Растущая Луна

Завершаем год благоприятным днем для садовых работ. Можно делать все то же, что и вчера. Только не тревожьте корни растений — рыхление и пересадку лучше отложить.

Грызуны орудуют на дачах зимой Фото: URA.RU

Популярные вопросы и ответы про декабрь на даче

1. Нужно ли ездить на дачу в декабре?

Да, обязательно! Хотя бы один раз. Нужно стряхнуть снег с деревьев, чтобы ветки не сломались, укрыть хвойные растения и проверить, как они переносят зиму.

2. Чем заняться в саду зимой?

Утаптывайте снег вокруг яблонь и груш

Отряхивайте снег с веток после метелей

Укрывайте молодые туи и можжевельники от солнца

Защищайте деревья от грызунов

3. Что делать в огороде в декабре?

Подсыпайте снег на грядки с зимующими растениями

Собирайте урожай капусты кале и топинамбура

Планируйте будущие посадки

Покупайте семена со скидками

Продолжение после рекламы

4. Можно ли сеять рассаду в декабре?

Да, но только некоторые культуры:

Экзотические растения с долгим сроком созревания

Комнатные цветы

Семена для стратификации (яблони, груши)

Перцы, томаты и баклажаны сеять еще рано — им не хватит света.

5. Как правильно укрыть хвойные растения?

Не используйте мешковину — она создает парниковый эффект. Лучший вариант:

Соорудите «шалаш» из палок

Накройте еловыми или сосновыми ветками

Обвяжите пирамидальные кроны веревкой

6. Не вредит ли лесу, если срезать ветки для укрытия?

Нет, если срезать только нижние сухие ветки. Это даже полезно для деревьев — как формирующая обрезка.

7. Какие семена выгодно покупать в декабре?

Все семена со скидкой. У них нормальный срок годности:

Томаты хранятся до 7 лет

Огурцы лучше всходят после 3-4 лет хранения

Капуста сохраняет всхожесть 5 лет

8. Что еще можно сделать в декабре?

Поставить кормушки для птиц

Проверить садовый инвентарь

Заготовить черенки для весенней прививки

Начать выращивать зелень на подоконнике

9. Есть ли народные приметы для декабря? Да. Например: