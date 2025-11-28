В Увельском районе Челябинской области лишенный права управления 28-летний водитель на «Рено Логан» спровоцировал ДТП, в результате которого погиб на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Водитель на „Рено Логан“ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Пежо Боксер“. В результате ДТП водитель „Рено Логан“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.