Происшествия

ДТП

В Челябинской области погиб устроивший ДТП молодой водитель без прав. Видео

28 ноября 2025 в 16:21
Авария произошла на 5 километре автодороги Южноуральск-Увельский (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Увельском районе Челябинской области лишенный права управления 28-летний водитель на «Рено Логан» спровоцировал ДТП, в результате которого погиб на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«Водитель на „Рено Логан“ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Пежо Боксер“. В результате ДТП водитель „Рено Логан“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла 28 ноября на пятом километре автодороги Южноуральск-Увельский. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

