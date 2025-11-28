Почему челябинцы на треть чаще стали бронировать посуточное жилье
Жилье в регионе стали чаще арендовать из-за роста спроса на лыжи и рыбалку
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области за год число бронирований посуточных квартир выросло на 29%. В среднем такое жилье бронировали за 4600 рублей в сутки. Во многом ажиотаж связан с ростом спроса на зимние развлечения, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Предложение посуточного жилья также выросло во всех регионах, где популярны зимние развлечения. В Челябинской области число арендных квартир, которые можно снять на сутки, увеличилось на 20%», — сообщили в пресс-службе.
В среднем по России чаще всего квартиры на декабрь-февраль бронировали в Марий Эл (+76%), Липецкой (+64%), Псковской (+62%), Оренбургской (+46%) областях.
При этом количество посуточных квартир для сдачи в аренду за год больше всего выросло в Сахалинской и Псковской областях. Там рост достиг 43% и 34%. А выбор арендных коттеджей сильнее всего увеличился в Сахалинской и Новосибирской областях.
