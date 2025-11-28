Логотип РИА URA.RU
Почему челябинцы на треть чаще стали бронировать посуточное жилье

Посуточные квартиры в Челябинской области в среднем можно снять за 4600 рублей
28 ноября 2025 в 11:21
Жилье в регионе стали чаще арендовать из-за роста спроса на лыжи и рыбалку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за год число бронирований посуточных квартир выросло на 29%. В среднем такое жилье бронировали за 4600 рублей в сутки. Во многом ажиотаж связан с ростом спроса на зимние развлечения, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Предложение посуточного жилья также выросло во всех регионах, где популярны зимние развлечения. В Челябинской области число арендных квартир, которые можно снять на сутки, увеличилось на 20%», — сообщили в пресс-службе.

В среднем по России чаще всего квартиры на декабрь-февраль бронировали в Марий Эл (+76%), Липецкой (+64%), Псковской (+62%), Оренбургской (+46%) областях.

При этом количество посуточных квартир для сдачи в аренду за год больше всего выросло в Сахалинской и Псковской областях. Там рост достиг 43% и 34%. А выбор арендных коттеджей сильнее всего увеличился в Сахалинской и Новосибирской областях.

