Почему челябинцы на треть чаще стали бронировать посуточное жилье

Жилье в регионе стали чаще арендовать из-за роста спроса на лыжи и рыбалку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за год число бронирований посуточных квартир выросло на 29%. В среднем такое жилье бронировали за 4600 рублей в сутки. Во многом ажиотаж связан с ростом спроса на зимние развлечения, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Предложение посуточного жилья также выросло во всех регионах, где популярны зимние развлечения. В Челябинской области число арендных квартир, которые можно снять на сутки, увеличилось на 20%», — сообщили в пресс-службе.

В среднем по России чаще всего квартиры на декабрь-февраль бронировали в Марий Эл (+76%), Липецкой (+64%), Псковской (+62%), Оренбургской (+46%) областях.

Продолжение после рекламы