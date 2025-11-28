Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах
Пещеру сфотографировали в 1910 году, а исследовали после 2010 года
Фото: ЮУрГУ
В пещерах и гротах возле Сима Челябинской области найдены изделия из меди железного века, которые использовали кочевники в V-III веках до нашей эры. Об этом рассказал директор НОЦ Евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров, специалист в области археологии раннего железного века на форуме «Ананьинский мир» в Елабуге.
«В шурфе, заложенном в соседнем с пещерой имени Прокудина-Горского гроте, были обнаружены несколько неорнаментированных фрагментов керамики с примесью талька, медный трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, нож на плоской кварцитовой плитке, в отвалах найдены также медная пластина, свёрнутая в трубочку, часть венчика медного котла и медный шлак. По мнению Александра Таирова, „данный археологический памятник является скорее всего кратковременной стоянкой раннего железного века, и по форме и размерам наконечника стрелы, может быть датирован V–III веками до нашей эры“», — сообщают исследователи.
Пещера Прокудина-Горского была найдена недавно, в 2020 году, однако первое фото ее входа было сделано в 1910 году. По всей видимости, Прокудин-Горский не стал ее исследовать, и ее местоположение было неизвестно больше сотни лет. Здесь древние люди пережидали непогоду, при этом разбили посуду, а также ремонтировали котел, выплавляя на огне нужные детали из меди. В соседней пещере найден уникальный слиток меди весом почти полтора килограмма.
Ученые доказали, что слиток вероятнее всего был выплавлен из меди, добытой возле Миасса, а венчик котла и трубка выплавлялись из меди другого месторождения, расположенного в 50 километрах от Миасса. Эти материалы могут служить подтверждением взаимодействия между представителями ананьинской и иткульской культур, то есть племён Волго-Камья и Южного Зауралья, которые жили по разные стороны Уральского хребта. Кроме того, именно по этой линии был выстроен в дальнейшем путь миграции древних людей, а потом построены металлургические заводы.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!