Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинцы за два дня направили на прямую линию с Текслером почти 1500 вопросов. Видео

28 ноября 2025 в 11:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прямая линия с Текслером начнется в 12:00

Прямая линия с Текслером начнется в 12:00

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области за два дня направили на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером 1378 обращений. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Прямая линия состоится в следующий вторник. 

«По состоянию на 10:00 28 ноября на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером поступило 1378 обращений», — сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. О проведении прямой линии было объявлено два дня назад. 

Текслер пообщается с жителями региона 2 декабря. Вопросы можно задать заранее или в прямом эфире. Впервые они принимаются в национальном мессенджере MAX. Прямая линия начнется в 12:00 и будет идти несколько часов.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал