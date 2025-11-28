Прямая линия с Текслером начнется в 12:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области за два дня направили на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером 1378 обращений. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Прямая линия состоится в следующий вторник.

«По состоянию на 10:00 28 ноября на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером поступило 1378 обращений», — сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. О проведении прямой линии было объявлено два дня назад.

Текслер пообщается с жителями региона 2 декабря. Вопросы можно задать заранее или в прямом эфире. Впервые они принимаются в национальном мессенджере MAX. Прямая линия начнется в 12:00 и будет идти несколько часов.