Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Челябинцы раскупили все билеты на один из концертов Лазарева

28 ноября 2025 в 10:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Концерты Сергея Лазарева в Челябинске пройдут 4 и 18 декабря

Концерты Сергея Лазарева в Челябинске пройдут 4 и 18 декабря

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Челябинска полностью раскупили билеты на концерт певца Сергея Лазарева, который пройдет 4 декабря на одной из самых крупных площадок города. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Концерт организован в «МТС Live Холл» — зал вмещает до 3,5 тысячи человек одновременно. Через две недели, 18 декабря, у Лазарева запланировано второе выступление перед челябинцами. На этот концерт уже раскуплено более половины билетов, стартовая цена — 4,5 тысячи рублей.

Артист представит в Челябинске новое шоу «Шоумен». По словам организаторов, зрителей ждут уникальные декорации, эффектные костюмы и оригинальная хореография. Программа включает как новые композиции, так и популярные хиты в сопровождении живого звука, светового шоу и других спецэффектов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал