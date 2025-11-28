Челябинцы раскупили все билеты на один из концертов Лазарева
Концерты Сергея Лазарева в Челябинске пройдут 4 и 18 декабря
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Жители Челябинска полностью раскупили билеты на концерт певца Сергея Лазарева, который пройдет 4 декабря на одной из самых крупных площадок города. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Концерт организован в «МТС Live Холл» — зал вмещает до 3,5 тысячи человек одновременно. Через две недели, 18 декабря, у Лазарева запланировано второе выступление перед челябинцами. На этот концерт уже раскуплено более половины билетов, стартовая цена — 4,5 тысячи рублей.
Артист представит в Челябинске новое шоу «Шоумен». По словам организаторов, зрителей ждут уникальные декорации, эффектные костюмы и оригинальная хореография. Программа включает как новые композиции, так и популярные хиты в сопровождении живого звука, светового шоу и других спецэффектов.
