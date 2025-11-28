Рабочим на челябинских заводах начали платить по 205 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты сложились в секторе производства оптики и электрооборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинских производствах электрооборудования и оптики можно заработать до 205 тысяч рублей. Как URA.RU заявили в пресс-службе платформы «Авито Работа», отрасль образовала верхнюю планку рынка труда за счет технологической сложности процессов и кадрового дефицита.

«Следом за производством оптики и электрической техники по уровню зарплат оказалось тяжелое машиностроение со средним зарплатным предложением в 138,4 тысячи рублей», — уточнили URA.RU в «Авито Работа».

Аналитика рынка труда за октябрь показала стабильный спрос на специалистов промышленного профиля. Наиболее высокий рост зарплат наблюдался в сегментах, требующих работы со сложным оборудованием и инженерной экспертизы.

На выпуске промышленного оборудования и станков предложили специалистам среднюю зарплату в 136,9 тысячи рублей. Развитие этого направления связано с растущим спросом на оборудование для модернизации производств.

В строительном блоке лидировали направления, связанные с крупными инфраструктурными проектами. Среднее зарплатное предложение в сфере строительства промышленных объектов достигло 120,4 тысячи рублей, а в жилищном и коммерческом строительстве — 115,5 тысячи рублей.