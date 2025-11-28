Челябинским производителям запретили продавать 115 продуктов питания
С начала года Россельхознадзор приостановил торговлю 115 видами колбасы и другой продукции животного происхождения
В Челябинской области Россельхознадзор с начала года запретил продажу 115 продуктов питания. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, служба признала недействительными декларации о соответствии.
«В Челябинской области производители мясной и молочной продукции потеряли 115 деклараций, в Свердловской — 93, в Курганской области — 35. Одно из основных нарушений связано с проведением неполного объема исследований либо обращение в лаборатории с прекращенным либо приостановленным статусом», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ведомство подчеркнуло, что исследования, проведенные лабораториями с приостановленной или прекращенной аккредитацией, не могут подтвердить безопасность пищевой продукции. Всего за 11 месяцев на Урале аннулировали 243 декларации на продукцию животного происхождения. Только в ноябре недействительными служба признала 17 документов, из которых восемь пришлось на предприятия Челябинской области.
Всем производителям, допустившим нарушения, Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований. Фирмам рекомендовали провести новые исследования выпускаемой продукции в аккредитованных лабораториях и заново оформить декларации соответствия.
