Курганский военкомат отказал родственникам ветерана в компенсации на погребение из-за ошибок в документах

Военный комиссариат Курганской области отказал родственникам в компенсации на погребение участницы Великой Отечественной войны Анфизы Камшиловой. У ведомства возникли сомнения о ее участии в войне из-за расхождений в документах. Об этом URA.RU рассказал курганский депутат Иван Камшилов.

«Моя мама — участница Великой Отечественной войны. Она служила в госпитале, с госпиталем двигалась: захватила блокаду в Ленинграде, прошла до Польши. Служила до 1946 года, была награждена медалями, орденами. У нее есть удостоверение участницы войны. В мае 2025 года она умерла. Похороны прошли с военными почестями, я писал в комиссариат благодарность за помощь в организации. Ветеранам и участникам войны по закону положено установление памятника за счет бюджета. Когда мы обратились за субсидией (это порядка 60 тысяч рублей) военкомат отказал. Расписали мне на двух страницах: возникли сомнения, что она — участница войны из-за расхождений в документах», — рассказал Иван Камшилов.

Согласно документам, службу в госпитале проходила Анфиса Петровна Бадьянова. Удостоверение о награждение медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» выдано на это имя. В справке о месте рождении Бадьяновой указано село Введенское Курганской области. А свидетельство о смерти выдано на Анфизу Петровну Камшилову 1924 года рождения, которая родилась в Нижегородской области. Бадьянова в связи с замужеством сменила фамилию на Камшилову в 1977 году. Позже в новом паспорте имя изменилось на Анфиза, но ошибку исправлять не стали. «Из предоставленных документов невозможно определить прохождение военной службы, либо род занятий во Время Великой Отечественной войны», — указано в ответе военкома на обращение родственников.

Камшилов отмечает, что на протяжении многих лет Анфизу Петровну регулярно поздравляли с праздниками и награждали юбилейными медалями, и вопросов о ее участии в войне не возникало. Ошибки в документах, в частности, в написании имени, можно подтвердить документально. Чтобы подтвердить место рождения, необходимо направлять запросы в архивы. «В нижегородский архив мы запрос направили. В кетовский паспортный стол обратились, но там архива нет с 1955 года. Все эти запросы военкомат мог направить в ведомства, сравнить данные со своими архивами», — считает Иван Камшилов. Он не исключает, что право на субсидию придется доказывать в суде.