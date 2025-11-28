Курганская область выделит выплаты семьям с детьми-инвалидами на десятки миллионов рублей

Семьи с детьми-инвалидами Курганской области получат выплату с 1 по 10 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Курганская область выделит десятки миллионов рублей на выплаты семьям с детьми-инвалидами. Единовременная финансовая помощь в размере 10 тысяч рублей будет предоставлена более чем 4500 семьям. Выплаты пройдут в период с 1 по 10 декабря 2025 года в рамках Декады инвалидов. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем личном telegram-канале.

Цель выплат — поддержать семьи, которые сталкиваются с дополнительными расходами на лечение, специальные препараты, приспособления, занятия с тренерами и специалистами. «Это не обязательство. Это просто добрая воля нашего региона, исходя из понимания, как непросто бывает таким семьям, зачастую еще и неполным», — отметил губернатор Вадим Шумков. За предыдущие периоды регион уже направил на эти цели 173,3 млн рублей.