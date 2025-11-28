Логотип РИА URA.RU
Участник СВО Новоселов победил на выборах главы курганского округа

28 ноября 2025 в 11:56
Главой Щучанского округа избран ветеран СВО Алексей Новоселов

Фото: Правительство Курганской области

Участник СВО Алексей Новоселов избран главой Щучанского округа Курганской области. Депутаты единогласно выбрали его кандидатуру. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации муниципалитета.

«Ветеран СВО Алексей Новоселов официально стал главой Щучанского округа. Местные депутаты единогласно избрали нового мэра на заседании окружной думы», — сообщили источники. 

Всего на выборы главы округа были зарегистрированы два кандидата. В споре за кресло Новоселов, два месяца руководивший округом в статусе временно исполняющего полномочия, опередил другого кандидата, главу городского теротделения Гульнару Банникову. 

В администрации информацию подтвердили. Также был сделан запрос представителям Щучанской окружной думы.

Ветеран боевых действий возглавил округ в конце сентября после отставки прежнего руководителя Павла Самохвалова. Экс-мэр перешел на должность первого заместителя. Нового главу Щучанского округа ранее продвигал и губернатор Курганской области Вадим Шумков. 

Ранее первый курганский мэр из числа бойцов СВО рассказывал URA.RU, что боялся идти в чиновники, но поддержка главы региона помогла в принятии решения. В эксклюзивном интервью Новоселов также рассказывал о вызовах и задачах в новой для него должности. В планах руководителя округа сосредоточиться на благоустройстве, ремонтах дорог и других инфраструктурных проектах. Также он отмечал, что особое внимание будет уделять обновлению общественных пространств, дворов и парков. Кроме того, мэр демонстрирует принципиально новый стиль работы — готовность к открытому диалогу с гражданами.

