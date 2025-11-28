Участник СВО Новоселов победил на выборах главы курганского округа

Всего на выборы главы округа были зарегистрированы два кандидата. В споре за кресло Новоселов, два месяца руководивший округом в статусе временно исполняющего полномочия, опередил другого кандидата, главу городского теротделения Гульнару Банникову.

Ранее первый курганский мэр из числа бойцов СВО рассказывал URA.RU, что боялся идти в чиновники, но поддержка главы региона помогла в принятии решения. В эксклюзивном интервью Новоселов также рассказывал о вызовах и задачах в новой для него должности. В планах руководителя округа сосредоточиться на благоустройстве, ремонтах дорог и других инфраструктурных проектах. Также он отмечал, что особое внимание будет уделять обновлению общественных пространств, дворов и парков. Кроме того, мэр демонстрирует принципиально новый стиль работы — готовность к открытому диалогу с гражданами.