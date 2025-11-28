Логотип РИА URA.RU
Бывший замгубернатора Курганской области Пугин требует миллион у государства

В Кургане экс-замгубернатора Сергей Пугин подал иск на миллион рублей к Минфину
28 ноября 2025 в 15:42
Бывший курганский замгубернатора Пугин подал иск к государству

Бывший курганский замгубернатора Пугин подал иск к государству

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин требует миллион рублей у Минфина в рамках реабилитации. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Пугин подал иск о выплате компенсации за уголовное преследование по обвинению во взяточничестве. Просит миллион рублей». — рассказали источники.

Редакция обратилась за комментариями в судебную организацию. Там подтвердили регистрацию такого иска. «Истец просит суд взыскать с ответчика — Министерства финансов Российской Федерации — за счет казны РФ в его пользу компенсацию морального вреда, причиненного уголовным преследованием, в размере одного миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе Курганского городского суда. Пугин также надеется возместить судебные расходы в размере 50 000 рублей.

В 2022 году суд частично снял с Пугина обвинения в коррупции, в частности исключив из обвинения систематическое получение взяток от подрядчика, не достроившего соцобъекты. Именно за эту часть обвинения экс-чиновник потребовал компенсацию.

Бывший замгубернатора был осужден за превышение полномочий и получение взятки, за что получил семь лет колонии и штраф в 1,9 миллиона рублей. После выхода из колонии по УДО Пугину предъявили иск от прокуратуры на сумму 16,5 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением. Суд его удовлетворил, мужчина выплачивает ущерб.

Материал из сюжета:

Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

