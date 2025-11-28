Онколог Брунштейн уволилась из онкодиспансера Кургана и вернулась в Севастополь

Хирург-онколог Марьяна Брунштейн работала и проживала в Кургане с 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хирург-онколог Марьяна Брунштейн, переехавшая из Севастополя, уволилась с должности заместителя главврача Курганского областного онкологического диспансера. Эту информацию URA.RU подтвердили в больнице.

«Брунштейн уволилась из Курганского областного онкодиспансера и вернулась в Севастополь», — сообщили коллеги врача. По данным из открытых источников, Брунштейн ведет приемы в медицинском центре «Аванта» в Севастополе как онколог-маммолог. Врач имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы 12 лет.

Ранее URA.RU писало, что Марья Брунштейн переехала в Курган в 2023 году из Севастополя. Она устроилась в Курганский онкодиспансер онкологом-хирургом. В 2024 году возглавила отделение опухолей молочной железы и опухолей кожи КООД. В этом же году она вошла в состав молодежного совета при депздраве региона и участвовала в праймериз «Единой России» на выборах депутатов Курганской городской думы. В апреле 2025 года Брунштейн назначена заместителем главврача по организационно-методической работе Курганского областного онкологического диспансера.

Врач вела свой telegram-канал, где рассказывала о признаках онкологических заболеваний, а также о методах диагностики, лечения, профилактики. Также она принимала участие в просветительских встречах врачей с жителями округов Курганской области, где рассказывала о профилактике онкозаболеваний у женщин. В конце сентября 2025 года еще будучи сотрудником онкодиспансера Курганской области Брунштей провела встречу со студентами Севастопольского гуманитарно-педагогического института.