Строительство мостов и канализация в Кургане: главное из эфира с первым замгубернатора Воробьевым

Первый заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев рассказал о масштабных инфраструктурных проектах ближайших лет, включая строительство мостов, очистных сооружений и IT-технопарка. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни граждан за счет модернизации коммунальной инфраструктуры, роста пропускной способности дорог и снижения рисков аварий. Он также обозначил меры для бесперебойного отопительного сезона, прогресс газификации и ответил на вопросы курганцев о горячей воде и канализации в ходе прямого эфира Центра управления регионами.

Строительство мостов

С 2027 года в Кургане начнутся работы по расширению Чеховского моста, стоимость проекта составит около 6 млрд рублей. Две дорожные полосы расширят до четырех, пропускная способность вырастет с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи машин в день. Также проектируют новый путепровод вдоль шоссе Тюнина протяженностью около километра для защиты от возможных наводнений, документация пройдет экспертизу к концу 2026 года.

Канализация

В Заозерном решают проблему засорения канализации строительством новых очистных сооружений, которое стартует в 2026 году после поиска подрядчиков. По федеральной программе до 2029 года проложат 800 метров коллектора, вложив 11 млрд рублей из бюджетов. Суточная переработка составит 80 кубометров стоков, что хватит на 20-30 лет развития города.

Горячая вода летом

В Кургане свыше тысячи километров тепловых сетей, изношены все. Отремонтировали за несколько лет около 20 процентов. Летом отключают горячую воду на три месяца (в некоторых частях Кургана) для гидравлических испытаний старых труб, те, что не выдерживают нагрузки — ремонтируют. Это необходимо, чтобы избежать сбоев в отопительный сезон.

Мусор и полигон

Мусоросортировочный комплекс предварительно обойдется в 3 млрд рублей, из 160 тысяч тонн мусора 64 тысячи пойдут на компост, 16 тысяч на топливо, 48 тысяч на переработку. Федеральный грант покроет 2 млрд рублей. К сентябрю 2027 года начнут расширять Шуховский полигон на 53 гектара.

IT-технопарк в Заозерном

В районе Шадринского тракта на границе улиц Елисеева и Родькина построят современный IT-технопарк из трех корпусов. Он включит двухэтажный конгрессно-выставочный, офисно-развлекательный и производственно-офисный блоки. Проект улучшит инфраструктуру для бизнеса и жителей, в первую очередь, Заозерного жилого массива.

Газификация