Школьник умер в больнице после ДТП с грузовиком на курганской трассе. Видео

28 ноября 2025 в 12:35
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спустя почти две недели после ДТП с грузовиком на автодороге Шадринск-Ялуторовск (Курганская область) погиб 12-летний пассажир легкового автомобиля. Ребенок был не пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Курганской области

«Ребенок — пассажир, травмированный в ДТП в Шатровском округе скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. 12-летний ребенок, находившийся в легковом автомобиле, не был пристегнут ремнем безопасности», — отметили в паблике курганской ГАИ соцсети «ВКонтакте».

15 ноября мальчик 2013 года рождения получил серьезные травмы при столкновении автомобиля Hyundai Accent с грузовиком Renault Magnum. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

