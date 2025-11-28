Почему спикера гордумы Шадринска Пикалина вызвали в суд после голосования в интернате

В Шадринске решили спор об итогах выборов в гордуму на участке ПНИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский районный суд Курганской области отказал кандидату от «Справедливой России» в иске, в котором она требовала отменить результаты 234 голосов на выборах в гордуму на участке №807 в ГБУ ПНИ «Зеленый бор». Женщина утверждала, что голосование в психоневрологическом интернате проходило с нарушениями, которые позволили выиграть выборы единороссу Владимиру Пикалину. Суд посчитал, что небольшие нарушения не повлияли на итоги выборов. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.

«Кандидат от эсеров подала иск, в котором указывала, что голосование в интернате следует исключить из результатов выборов в Шадринскую думу. По ее мнению, выездная комиссия менее чем за два часа не могла собрать голоса 234 избирателей. На многих бланках имелись следы правок и временные отметки за рамками работы членов ТИК. Также на участок не был допущен наблюдатель. Голоса постояльцев интерната могли достаться бывшему директору учреждения Владимиру Пикалину, который опередил женщину на 178 пунктов. Суд не нашел оснований для отмены результатов», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в картотеке районного суда. Главный скандал на выборах депутатов Шадринской городской Думы восьмого созыва разгорелся вокруг голосования вне помещения на участке №807 в ГБУ ПНИ «Зеленый бор», где якобы 234 голоса за Владимира Пикалина («Единая Россия») были набраны за подозрительно короткие два часа без наблюдателей. Истец утверждала, что без этих голосов победа досталась бы ей. Женщина указывала на бланки с нарушениями. Несколько членов ТИК были согласны с жалобой кандидата.

Сам Пикалин, который впоследствии стал спикером думы, был привлечен к процессу в качестве заинтересованного лица. Он, как бывший директор интерната, заявил, что все проголосовавшие избиратели «полностью правоспособны, принимают активное участие в выборах».