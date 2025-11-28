Логотип РИА URA.RU
В Кургане начали монтировать 14-метровую новогоднюю елку. Фото

28 ноября 2025 в 13:02
В Кургане устанавливают 14-метровую елку к Новому году

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Заозерном районе Кургана приступили к монтажу новогодней елки. Каркасную конструкцию высотой 14 метров устанавливают у КЦ «Современник». Об этом сообщил местный telegram-канал, который опубликовал фото с места событий.

«Несмотря на теплую погоду и отсутствие снежного покрова, рабочие приступили к установке 14-метровой каркасной конструкции», — сообщает telegram-канал «ЗАЗИК». Рядом с елкой запланировано строительство ледового городка.

В Кургане активно ведутся праздничные приготовления: в Заозерном районе устанавливают 14-метровую новогоднюю елку, а на центральной площади имени В. И. Ленина готовят каток и елку с светодиодным шатром. Общая стоимость работ на площади превышает 15 млн рублей. Все объекты планируют установить до 25 декабря, а демонтировать — до 4 марта 2026 года.

Фото: Telegram-канал «ЗАЗИК»

