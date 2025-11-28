Новая хинкальная появится в центре Кургана Фото: Размик Закарян © URA.RU

На месте закрывшегося магазина «Жизньмарт» в Кургане на Советской улице, рядом с главным корпусом КГУ, откроется хинкальная. Вывеска с информацией о наборе персонала уже появилась. Об этом URA.RU сообщила читательница.

После закрытия магазина «Жизньмарт» помещение долгое время не могли сдать в аренду, но теперь нашелся заинтересованный арендодатель. «На здании уже появилась вывеска, которая информирует о поиске сотрудников для новой хинкальной», — рассказала читательница URA.RU.

В центре Кургана происходят изменения в сфере общепита и торговли: на месте закрывшегося «Жизньмарта» откроется хинкальная, а на месте ресторана «Квеври» — супермаркет известной сети. При этом есть информация, что «Квеври» может возобновить работу на новой площадке. Такие изменения могут разнообразить выбор заведений для жителей и гостей города.

