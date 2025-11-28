Курганская полиция возбудила уголовное дело после ночного разгрома глэмпинга

В Курганской области полиция возбудила уголовное дело после разгрома глэмпинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском округе (Курганская область) задержаны лица, которых подозревают вв разгроме имущества на базе отдыха из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий группой лиц. Об этом сообщили в УМВД по Курганской области.

«24 ноября в ночное время на базе отдыха в Юргамышском округе группа лиц из хулиганских побуждений повредила ограждение участка, фасад поста охраны, стеклопакет и дверь. Злоумышленники скрылись с места преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — информирует сайт регионального ведомства.

Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция изъяла видеозапись с камер наблюдения и следы с места происшествия. Максимальное наказание по указанной статье составляет до семи лет лишения свободы.

Продолжение после рекламы