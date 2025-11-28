Мэр Челябинска Лошкин поручил рассмотреть новые меры поддержки ветеранам СВО
Алексей Лошкин поручил рассмотреть новые меры поддержки героев
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске рассмотрят новые меры поддержки ветеранов СВО. Такое поручение дал мэр города Алексей Лошкин по итогам заседания Совета местного самоуправления при полномочном представителе президента России в УрФО Артеме Жоге.
«Задачи, о которых говорил Артём Владимирович, приоритетны для каждого муниципалитета. И Челябинск — не исключение. Мы уже многое делаем для всесторонней поддержки бойцов СВО и их социальной адаптации в мирной жизни», — подчеркнул Лошкин.
Мэр Челябинска уточнил, что в других регионах разработаны новые практики поддержки героев. Так, в Екатеринбурге им предоставляют льготы для поступления в вузы, а в ХМАО — скидки по специальной карте партнеров.
«Поручил изучить этот опыт и рассмотреть возможность его применения в Челябинске в качестве новых мер поддержки наших героев», — подытожил Лошкин. Глава города добавил, что Челябинск в свою очередь поделился своим уникальным опытом создания Центров психологической помощи в разных районах. Эту практику планируется распространить на весь регион.
