Букет ко Дню матери челябинцам обойдется в среднем в три тысячи рублей

В Челябинске средняя стоимость букета ко Дню матери, который отмечается в 2025 году 30 ноября, составила 3 045 рублей, что лишь на 2% выше, чем год назад. Об этом URA.RU сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

«Мы ожидаем незначительного — в пределах 5% — роста цен на цветы в преддверии самого теплого праздника. Букет на День матери обойдется жителям Челябинска в 3 045 рублей, что всего на 2% дороже, чем в прошлом году», — пояснили URA.RU в компании.

Спрос на авторские композиции в ноябре вырос на 21% год к году, при этом цена на них практически не изменилась и составляет в среднем 2 937 рублей. Самой дорогой покупкой к празднику стала коробка красных роз, выложенных словом «мама», стоимостью 21 978 рублей.

