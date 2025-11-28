Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Депутат Госдумы Юрий Афонин: «Необходимо запретить увольнять профсоюзных активистов без согласия профсоюза»

КПРФ предлагает запретить увольнение активистов профсоюзов
28 ноября 2025 в 18:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юрий Афонин призвал защитить представителей профсоюзных организаций

Юрий Афонин призвал защитить представителей профсоюзных организаций

Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы РФ и первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин совместно со своим коллегой по фракции Алексеем Куринным внесли на рассмотрение парламента законопроект, который запретит увольнение активистов профсоюзов без согласования с профсоюзной организацией и защитит их права как работников. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Документ, направленный председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс. Если они будут приняты, то наложение штрафа, перевод на другую должность, отстранение от работы или увольнение сотрудника, который занимает выборную должность в профсоюзе, будут возможны только после согласования с самим профсоюзом. «Расправа с профсоюзными активистами станет очень трудным делом. А это поможет делу защиты прав российских трудящихся», — подчеркнул Юрий Афонин.

Предпосылками для поправок в закон Афонин и Куринный называют случаи преследований представителей профсоюзов на предприятиях. Из-за давления руководства активисты профсоюзов увольняются, ведь они не имеют никакой особой защиты в трудовом законодательстве. Как следствие страдают простые сотрудники. Они вынуждены перерабатывать, работать в тяжелых условиях, терпеть другие нарушения их прав, так как на предприятии просто не остается тех, кто готов их защищать.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал