Депутат Госдумы Юрий Афонин: «Необходимо запретить увольнять профсоюзных активистов без согласия профсоюза»

Юрий Афонин призвал защитить представителей профсоюзных организаций Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы РФ и первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин совместно со своим коллегой по фракции Алексеем Куринным внесли на рассмотрение парламента законопроект, который запретит увольнение активистов профсоюзов без согласования с профсоюзной организацией и защитит их права как работников. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Документ, направленный председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс. Если они будут приняты, то наложение штрафа, перевод на другую должность, отстранение от работы или увольнение сотрудника, который занимает выборную должность в профсоюзе, будут возможны только после согласования с самим профсоюзом. «Расправа с профсоюзными активистами станет очень трудным делом. А это поможет делу защиты прав российских трудящихся», — подчеркнул Юрий Афонин.