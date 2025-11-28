Депутат Госдумы Юрий Афонин: «Необходимо запретить увольнять профсоюзных активистов без согласия профсоюза»
Юрий Афонин призвал защитить представителей профсоюзных организаций
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутат Госдумы РФ и первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин совместно со своим коллегой по фракции Алексеем Куринным внесли на рассмотрение парламента законопроект, который запретит увольнение активистов профсоюзов без согласования с профсоюзной организацией и защитит их права как работников. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.
Документ, направленный председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс. Если они будут приняты, то наложение штрафа, перевод на другую должность, отстранение от работы или увольнение сотрудника, который занимает выборную должность в профсоюзе, будут возможны только после согласования с самим профсоюзом. «Расправа с профсоюзными активистами станет очень трудным делом. А это поможет делу защиты прав российских трудящихся», — подчеркнул Юрий Афонин.
Предпосылками для поправок в закон Афонин и Куринный называют случаи преследований представителей профсоюзов на предприятиях. Из-за давления руководства активисты профсоюзов увольняются, ведь они не имеют никакой особой защиты в трудовом законодательстве. Как следствие страдают простые сотрудники. Они вынуждены перерабатывать, работать в тяжелых условиях, терпеть другие нарушения их прав, так как на предприятии просто не остается тех, кто готов их защищать.
