Челябинские слухи: «Утюг» Махонинских* отдадут РПЦ
Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Председатель заксобрания Олег Гербер перестал встречаться с министрами. Экс-глава минфина Андрей Пшеницын «прессует» бывших коллег по правительству. Оппозиция начинает выборы в Госдуму, а в гордуме делят мандат ушедшего в главы района депутата. Главный полицейский Челябинска Владимир Меньшенин переквалифицировался в простые опера, а мафиози боятся стать экстремистами. А уже признанным таковыми придется по-божески поделиться активами. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.
«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
К Текслеру придут лидеры общественного мнения
Алексей Текслер проведет прямую линию в присутствии лидеров общественных мнений
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В резиденции губернатора Алексея Текслера продолжатся подготовка к прямой линии, которая пройдет 2 декабря в конгресс-холле «Таганай». Инсайдеры сообщили, чем именно это мероприятие будет отличаться от предыдущих.
«Впервые на прямую линию губернатора пригласили лидеров общественного мнения. Именно им достанутся места в зале. Сколько именно разослали пригласительных и подробности пока не озвучиваются», — говорят в кулуарах.
Гербер перестал встречаться с министрами
Спикер заксобрания Олег Гербер перестал встречаться с министрами областного правительства. При этом ни о каком конфликте между законодательной и исполнительной властью речи не идет.
«Просто приступил к работе новый заместитель председателя правительства региона Юрий Подшивалов. Отвечает Подшивалов за связи с заксобранием. И если раньше министры по привычке шли к Герберу для решения каких-либо вопросов, то сейчас Гербер сразу отправляет их к Подшивалову. И очень доволен таким положением вещей», — говорят в ЗСО.
Депутатов просят пересчитать свое имущество и доходы,...
Декларационная кампания года в этом году обещает быть напряженной
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Для депутатов челябинского заксобрания наступает горячая пора. Речь идет о тех парламентариях, что работают на неосвобожденной основе. Им предстоит отчитаться перед ЗСО до 14 января о своих доходах, расходах и имуществе. Сделать им это надо один раз. Точнее, в течение четырех месяцев после выборов. Далее они будут уведомлять заксобрание только о крупных покупках.
«Понятно, что депутаты эти декларации заполняли еще на стадии выборов. Но, во-первых, сведения могли измениться. А, во-вторых, надзорные ведомства стали строже относиться к народным избранникам всех уровней, и это ни для кого не секрет. Тому пример история с депутатом гордумы Челябинска Александром Галкиным, у которого изымают квартиру в Москве. Понадобится — прокурорские пересчитают все до последнего рубля, проверят всю собственность и источники доходов. Так что депутатам настоятельно советуют перед декларированием активов как можно тщательней перепроверить все данные, которыми может заинтересоваться прокуратура», — говорят в кулуарах.
...штатных депутатов это тоже касается
Для депутатов заксобрания региона, работающих на освобожденной основе, то есть за зарплату, порядок вещей остается прежний. Ежегодно, до 31 марта, они будут сдавать в ЗСО свои декларации.
«Но и им настоятельно советуют уже сейчас готовиться. Тщательно фиксировать доходы и расходы, сверять цифры. Сейчас прокуратура будет смотреть за депутатами, работающими на неосвобожденной основе. А весной проверит декларации тех, кто трудится за зарплату. И, между прочим, особый интерес будет к сведениям о супругах и детях», — пояснил источник.
Пшеницын стал воспитывать бывших коллег
Андрей Пшеницын становится строгим аудитором
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В заксобрании региона с интересом наблюдают за тем, как меняется поведение председателя КСП Андрея Пшеницына. В недавнем прошлом министр финансов Челябинской области стал строго спрашивать с бывших коллег. Он, согласно статусу, принимает участие в заседаниях комитетов по бюджету.
«На одном из заседаний заслушивали зампредседателя правительства области Антона Артемова, курирующего реализацию нацпроектов. И Пшеницын очень строго с Артемова спрашивал! Настолько строго, что Артемов даже стал теряться. Короче говоря, Пшеницын дал всем понять, что он довольно суровый аудитор», — улыбаясь, рассказывают в ЗСО.
Экс-депутат судится за пенсию
Говорят, что бывший депутат челябинского заксобрания Владимир Чебыкин плотно занялся своими пенсионными начислениями. Дело даже дошло до суда.
«Чебыкин просит включить в стаж первые годы работы. Речь идет о 1980-х годах. Если суд встанет на его сторону, пенсию должны пересчитать», — говорят источники.
Эсеры и ЛДПР начали подготовку к выборам
До выборов еще год, но оппозиция начинает готовиться уже сейчас
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Никого не удивило, что на сессии заксобрания 27 января, где было принято решение о повышении транспортного налога в Челябинской области, фракции «Справедливой России» и ЛДПР голосовали против. Как считают в ЗСО, это связано с началом выборной кампании в Госдуму.
«Лидер российских справедливороссов Сергей Миронов уже заявил, что транспортный налог пора отменять. А в ЛДПР выступают против любого повышения. Все это спускается в регионы, и представители партий на местах ведут себя соответствующим образом», — рассуждают в заксобрании.
Политблок собирает плоды,...
Кампания по выборам глав муниципальных округов (бывших районов) проходит в Челябинской области без сбоев. В абсолютном большинстве территорий депутаты местных собраний единогласно голосуют за тех кандидатов, кого поддерживает область.
«Это потому, что почти все депутаты на местах входят во фракции ЕР. Таковы итоги осенних выборов. И теперь областной политблок пожинает успешные плоды своей работы», — говорят в ЕР.
...но Родионову надо задуматься,...
Виталию Родионову стоит задуматься о выстраивании отношений
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Единственной территорией, где не все прошло гладко, оказался Чесменский муниципальный округ. За врио главы, экс-депутата гордумы Челябинска Виталия Родионова, проголосовали девять депутатов из 15. Двое воздержались, остальные поддержали кандидатуру Владимира Шаповала.
«И это несмотря на то, что кандидатуру Родионова поддержала область, а 14 из 15 депутатов — единороссы. То есть против Родионова уже сформировалась оппозиция. Ему придется с этим считаться, так как „бунтари“ успокаиваться не собираются», — говорят в Чесме.
...на его место будут двигать участника СВО,...
В гордуме Челябинска гадают, кто будет претендовать на мандат в Ленинском районе, освободившийся после того, как действующий депутат Виталий Родионов сложил полномочия. Сдал мандат, чтобы возглавить Чесменский муниципальный округ. Хотя довыборы пройдут только в сентябре будущего года, оппозиционные «Единой России» партии уже начинают подбирать кандидатов. Да и внутри самой ЕР есть некая конкуренция.
«Но в ЕР Ленинский район рассматривается как место „обкатки“ для ветеранов СВО. Поэтому там уже начал работать Александр Пашкеев, который в рамках программы „Герои Южного Урала“ прикреплен к председателю гордумы Сергею Буякову», — рассказал источник.
...есть и другие вакансии
На мандат Вигена Мхитаряна есть уже два потенциальных претендента
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ЕР готовятся к довыборам в гордуму Челябинска и по округу, освободившемуся после того, как депутат Виген Мхитарян избрался в заксобрание. Здесь пока рассматриваются две кандидатуры.
«Кандидатом от ЕР может стать руководитель местного отделения партии Евгений Комиссаров или председатель совета директоров Тракторозаводского района, директор „Оптик-центра“ Артем Власенко. Еще есть время каждому из них проявить себя», — рассказывает инсайдер.
Меньшенин стал обычным оперативником
Как уверяют слухмейкеры, временно отстраненный от должности начальник УМВД Челябинска Владимир Меньшенин не отсиживается дома. Он служит обычным оперативником. «Его отстранили от руководства УМВД, а не от службы. Работать оперативником он может. Тем более, что в этой работе он дока», — пояснил источник.
Силовики заново выясняют подробности гибели Лапидуса
Пресловутый «Утюг» достался братьям Махониным после загадочной смерти владельца
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Источники рассказывают, что следственные органы возобновили расследование гибели предпринимателя Александр Лапидуса. И возобновили очень активно. Лапидус был избит до смерти в подъезде своего дома в октябре 2008 года. Все были уверены, что убийство связано с развлекательным комплексом на Алом поле, прозванного в народе «Утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму. Именно Лапидус занимался строительством «Утюга», а само здание затем отошло группировке «Махонинские»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ).
«Но убийц так и не нашли. И вот сейчас заново опрашивают всех, кто был знаком с Лапидусом и тех, кто имел в те годы связи с Махониными», — болтают в кулуарах.
Священнослужители вздрогнули
Говорят, что в рядах челябинских священнослужителей пришли в волнение, узнав, что в судебном процессе между Генпрокуратурой РФ и группировкой «Махонинские»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) фигурирует храм Александра Невского на Алом поле. Точнее организация прихода храма. Но потом, узнав, что храм выступает как заинтересованное лицо, а не как соответчик, все успокоились.
«Во время реконструкции храма приход вместе с настоятелем, отцом Борисом, переезжал в стоящий рядом развлекательный центр („Утюг“). И до сих пор там находится. Все задокументировано. Впрочем, отца Бориса будут опрашивать о договоре аренды. На всякий случай», — пояснил источник.
«Утюг» могут отдать РПЦ
Приход храма Александра Невского может обзавестись недвижимостью
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
А пока всех интересует судьба развлекательного центра («Утюга») на Алом поле в Челябинске, на который наложен арест в рамках расследования ОПГ «Махонинские»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ). Сам «Утюг» судом первой инстанции уже передан государству. Если Махонины проиграют государству, решение вступит в силу и объект останется у Росимущества.
«Не исключено, что „Утюг“ достанется РПЦ. Собственно говоря, именно РПЦ арендует это здание, куда переехал приход стоящего рядом Храма Александра Невского на время реконструкции. Будет для РПЦ дополнительное помещение. Да и в целом соседство со зданием, где когда-то был салон эротического массажа и ресторан, многим казалось сомнительным», — рассуждают в кулуарах.
Зачистка продолжается?
Не успели в Челябинске закончить обсуждение разгрома группировки «Махонинских»* (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ), как ФСБ подкинула новую тему для размышления. Задержан лидер «Артаковских» Артак Варосян.
«Похоже на то, что силовики всерьез занялись теми, кто застрял в прошлом и живет по законам девяностых. Впрочем, сам Варосян вроде как остепенился, что не мешает припомнить его прошлое. И это не последняя челябинская группировка, которая может попасть под „зачистку“. В том числе из-за давних связей с правоохранительными органами власти», — сообщает источник.
Будет ли конфискация?
А пока в Челябинске гадают, будет ли развиваться история с «Артаковскими», также как с «Махонинскими»* (группировка признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ). У Махониных забирают имущество и бизнес в пользу государства.
«Ну, у Артака Варосяна собственного бизнеса нет, так что забирать особо нечего. А вот признать группировку экстремистской, как и „Махонинских“, могут. А далее надо смотреть, кто вместе с Варосяном попадет в число ответчиков, если с таким иском выйдет в суд Генпрокуратура», — обсуждают в кабинетах.
Владимир Урычев не увидел смысла запираться
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
Урычев признал вину
В юридическом сообществе Челябинска, обсуждая задержание Артака Варосяна, вспомнили, что когда-то Варосяна защищал адвокат Александр Урычев. Представлял его интересы в деле о вымогательстве. Вспомнив об этом, его коллеги тут же задались вопросом. А что происходит с самим Урычевым, которого задержали по обвинению в посредничестве в передаче взятки?
«А он признал вину! Правда, признание какое-то путанное. Неясно, кому он собирался взятки нести. Рассчитывает, что за сотрудничество со следствием его отпустят из СИЗО. Но силовиков интересуют клиенты Урычева. Как бывшие, так и настоящие. Так что перспективы изменения меры пресечения пока туманные», — говорит источник.
Вахатов стал сдавать бывших партнеров
Болтают, что директор проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов продолжает активно сотрудничать со следствием. Вахатов обвиняется в даче взяток менеджерам Сбербанка. Несколько бывших менеджеров, на которых он дал показания, уже находятся в СИЗО.
«Но, видимо, следствию этого недостаточно. И по слухам он, якобы, стал давать показания на своих бывших деловых партнеров. На тех, с кем был когда-то аффилирован в бизнесе. Имевшие раньше общие дела с Вахатовым злятся и ругают себя за то, что с ним связались», — уверяет инсайдер.
Дело Федерягина затормозилось
А вот Сергей Федерягин не спешит признавать вину
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Говорят, что следователи завершили расследование дела о коррупции в отношении бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина. Но пока не могут предъявить материалы для ознакомления из-за болезни экс-полицейского.
«Следствие окончено и по сути Федерягин должен приступить к ознакомлению с материалами дела. Но состояние здоровья пока не позволяет ему это сделать. Своей вины он так и не признает», — рассказал источник.
Новоселов снимает мантию
В юридическом сообществе Челябинска обсуждают грядущую отставку судьи Седьмого кассационного суда Михаила Новоселова. Удивляет всех тот факт, что в «кассачке» Новоселов не проработал и полугода. Всего лишь 9 июля он был назначен на эту должность.
«Сначала все удивились, что решил уйти с пост председателя Калининского райсуда Челябинска. Хотя его полномочия на этом посту истекали в 2030 году. А теперь внезапно написал заявление об уходе с „кассачки“, хотя очень добивался такой должности. Непонятно…», — пожимают плечами коллеги.
