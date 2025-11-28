Выпуск с челябинкой выйдет в эфир 29 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Уроженка Челябинска, певица Алена Авдеева стала участницей музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. Девушка перевоплотится в известную R&B-артистку, чтобы побороться за главный приз в пять миллионов рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Образ артистки, в которую я буду перевоплощаться, мне близок, потому что всю юность я пела и училась на ее песнях. Ее треки выразительные, чувственные, проникновенные, а еще для меня важна в музыке гармония и красивая аранжировка. Сама певица мне нравится своей уверенностью, спокойствием. В ней чувствуется твердый дух, и она также прекрасный человек», — рассказала Авдеева.

Исполнительница с детства занимается музыкой и пишет собственные песни. Как призналась Авдеева, участие в проекте для нее — это шанс исполнить давнюю мечту и попасть на концерт артистки, в образе которой она предстанет на сцене. Она отметила, что работать над образом ей помогала профессиональная команда шоу. По словам челябинки, созданный костюм и грим она приняла сразу — образ оказался ей близок.

В прошлом году экс-солистка ансамбля «Уральский диксиленд» Игоря Бурко из Челябинской области Кристина Рыжковская прошла в финал «Ярче звезд». Она покорила жюри своим перевоплощением в певицу Лолиту Милявскую.