Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Челябинск лидировал в России по снижению цен на вторичное жилье

В Челябинске в ноябре продолжают падать цены на вторичные квартиры
28 ноября 2025 в 17:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В среднем квартиры на вторичном рынке продают по 107 447 рублей за «квадрат»

В среднем квартиры на вторичном рынке продают по 107 447 рублей за «квадрат»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в ноябре стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 1,3%. Сейчас готовое жилье в городе можно купить по 107 447 рублей за квадратный метр. Разрыв цен между новым и вторичным жильем достиг 20%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в ноябре стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 1,4% — до 5 840 000 рублей за объект. В топ-5 городов, где вторичное жилье подешевело сильнее всего, вошли Челябинск (–1,4%), Грозный (–0,7%), Якутск (–0,6%), Сочи (–0,5%) и Ленинградская область (–0,3%)», — сообщается на сайте «Мир квартир».

При этом стоимость новых квартир ушла далеко вперед, на 20% обогнав по цене вторичное жилье. Поэтому вторичку быстро раскупают. Число выставленных на продажу вторичных квартир в городе за месяц снизилось на 13%. В целом по России цены на вторичные квартиры в ноябре выросли на 1,5% — до 6 640 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Сильнее всего стоимость квадратного метра поднялась в Москве — на 2,9% до 368 716 рублей за квадратный метр. Также «вторичка» подорожала в Череповце, Перми и Кирове.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал