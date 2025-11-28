Челябинск лидировал в России по снижению цен на вторичное жилье

В среднем квартиры на вторичном рынке продают по 107 447 рублей за «квадрат» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в ноябре стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 1,3%. Сейчас готовое жилье в городе можно купить по 107 447 рублей за квадратный метр. Разрыв цен между новым и вторичным жильем достиг 20%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в ноябре стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 1,4% — до 5 840 000 рублей за объект. В топ-5 городов, где вторичное жилье подешевело сильнее всего, вошли Челябинск (–1,4%), Грозный (–0,7%), Якутск (–0,6%), Сочи (–0,5%) и Ленинградская область (–0,3%)», — сообщается на сайте «Мир квартир».

При этом стоимость новых квартир ушла далеко вперед, на 20% обогнав по цене вторичное жилье. Поэтому вторичку быстро раскупают. Число выставленных на продажу вторичных квартир в городе за месяц снизилось на 13%. В целом по России цены на вторичные квартиры в ноябре выросли на 1,5% — до 6 640 000 рублей.

Продолжение после рекламы