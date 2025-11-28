Поддержка матерей и жен защитников имеет для фонда «Объединение. РФ» первостепенное значение Фото: Пресс-служба благотворительного фонда «Объединение.РФ» © URA.RU

В Челябинске представители фонда «Объединение.РФ» накануне Дня матери оказали социальную помощь семье без вести пропавшего участника СВО Мамина. Супруге и детям подарили ноутбук, а также пообещали решить ряд юридических вопросов по оформлению боевых наград, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области, председатель попечительского совета Благотворительного фонда „Объединение.РФ“ Анатолий Еремин и руководитель фонда Артем Барбашин встретились с супругой участника СВО Еленой Маминой. Глава семьи встал на защиту интересов страны с марта прошлого года, дома его остались ждать жена и две дочери», — пояснили URA.RU в пресс-службе фонда.

Елену Мамину поздравили с наступающим Днем матери. И подарили ноутбук, который необходим старшему ребенку для учебы.

Поддержка матерей и жен защитников имеет для фонда «Объединение. РФ» первостепенное значение, отметил Анатолий Еремин. «За текущий год уже оказана помощь более 60 подобным семьям. Работа носит системный характер — мы регулярно организуем культурные и досуговые мероприятия», — добавил Анатолий Еремин. К примеру, с сентября проходит акция «Походы в театр», состоялись две поездки на природу. Представители фонда делают все, чтобы семьи участников СВО не чувствовали себя одинокими и знали, что им всегда помогут и поддержат.

На встрече Елена Мамина попросила юридической помощи по вопросу оформления и получения боевых наград ее супруга, которые, при наличии всех необходимых документов, до сих пор не переданы семье. Все моменты были зафиксированы, подчеркнул Артем Барбашин. «Мы открыты к помощи и дальнейшей работе по этому вопросу», — добавил он, подтвердив готовность Благотворительного Фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» («Объединение. РФ») оказать всестороннюю поддержку.

«Единая Россия» ранее заключила соглашение о поддержке участников СВО и их семей с челябинским фондом «Объединение РФ». Задача организации — системно помогать защитникам Отечества и их семьям.