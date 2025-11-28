Варяг возглавил проблемный округ в Челябинской области
Арсений Куличков будет руководить Чесменским районов ближайшие пять лет
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бывший чиновник правительства Челябинской области Арсений Куличков стал главой Троицкого муниципального округа. Такое решение приняли депутаты местного собрания.
Кандидатуру Куличкова депутаты окружного собрания приняли единогласно. Само голосование проходило открытым способом», — пояснили в собрании.
Губернатор Алексей Текслер назначил Куличкова врио главы Троицкого района в начале октября после досрочной отставки Тимура Мухомедьярова. Ему 46 лет, он имеет два высших образования — техническое и юридическое. Работал в управлении внутренней политики правительства региона куратором южных районов, затем — первым замглавы Карталинского района.
Экс-депутат гордумы Челябинска Виталий Родионов, одновременно с Куличковым назначенный врио главы Чесменского района после досрочной отставки Татьяны Жморщук, также обрел постоянный статус. С той лишь разницей, что избрание прошло с шероховатостями: несмотря на рекомендации области, шесть чесменских депутатов проголосовали за местного фермера Владимира Шаповала. Родионов же получил девять голосов при двух воздержавшихся.
Материал из сюжета:Конкурсы на глав в Челябинской области
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!