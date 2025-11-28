Варяг возглавил проблемный округ в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Куличкова врио главы Троицкого района в начале октября после досрочной отставки Тимура Мухомедьярова. Ему 46 лет, он имеет два высших образования — техническое и юридическое. Работал в управлении внутренней политики правительства региона куратором южных районов, затем — первым замглавы Карталинского района.

Экс-депутат гордумы Челябинска Виталий Родионов, одновременно с Куличковым назначенный врио главы Чесменского района после досрочной отставки Татьяны Жморщук, также обрел постоянный статус. С той лишь разницей, что избрание прошло с шероховатостями: несмотря на рекомендации области, шесть чесменских депутатов проголосовали за местного фермера Владимира Шаповала. Родионов же получил девять голосов при двух воздержавшихся.