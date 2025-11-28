Логотип РИА URA.RU
Крупный пожар в Кургане: что горит в строящемся ЖК «Маяк». Видео

В Кургане загорелась кровля строящегося жилого комплекса «Маяк»
28 ноября 2025 в 17:47
На стройке жилого комплекса в Кургане загорелась кровля и стройматериалы

На стройке жилого комплекса в Кургане загорелась кровля и стройматериалы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане произошел пожар в строящемся здании жилого комплекса «Маяк». Инцидент случился в 6-а микрорайоне. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, в 17:05 поступило сообщение о возгорании.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области сообщает, что горят кровля и стройматериалы. «В 17:21 объявлена локализация огня», — уточнили в ведомстве. На месте происшествия работают наряды пожарно-спасательной службы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием представителю застройщика. На момент публикации ответ не был получен. Ответ ожидается.

В telegram-канале «Курганистан» ранее появилась информация о пожаре в строящемся жилом комплексе «Маяк» в Кургане. Инцидент зафиксирован в районе Заозерный, о чем сообщил один из подписчиков канала. В сообщении указывается, что огонь охватил строящееся здание жилого комплекса.

