В Кургане ликвидировали пожар на строящемся ЖК в Заозерном. Видео
Крупный пожар на стройке в Кургане ликвидирован
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане в строящемся здании жилого комплекса «Маяк» ликвидирован пожар. Огонь охватил часть кровли и строительные материалы на площади 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спасателями за 24 минуты, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. «К тушению были привлечены 13 человек личного состава ведомства и 4 единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.
Жилой комплекс «Маяк» находится в стадии строительства. Он расположен в 6а микрорайоне спального района Заозерный рядом с озером Черное.
Это не первый случай возгорания в Кургане за последнее время — ранее произошел пожар в строительном вагончике в 12 микрорайоне Заозерного, а также загорелся автомобиль Niva Chevrolet в 3 микрорайоне. МЧС призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно заменять ветхую проводку и не использовать неисправное электрооборудование.
