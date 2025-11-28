Крупный пожар на стройке в Кургане ликвидирован Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане в строящемся здании жилого комплекса «Маяк» ликвидирован пожар. Огонь охватил часть кровли и строительные материалы на площади 150 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спасателями за 24 минуты, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. «К тушению были привлечены 13 человек личного состава ведомства и 4 единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

Жилой комплекс «Маяк» находится в стадии строительства. Он расположен в 6а микрорайоне спального района Заозерный рядом с озером Черное.

