В Кургане произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк». Инцидент случился в районе Заозерный. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».

Ранее 14 ноября в Кургане сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в пятиэтажном доме на улице Радионова. Ранее возгорания происходили в селе Маслянское Шадринского округа и в микрорайоне Рябково Кургана. Причины пожаров варьировались от неосторожного обращения с огнем до нарушений правил эксплуатации оборудования.