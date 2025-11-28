В Кургане полыхает строящийся жилой комплекс. Фото, видео
В Заозерном районе Кургана произошел пожар в строящемся жилом комплексе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк». Инцидент случился в районе Заозерный. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».
По данным источника, огонь охватил строящееся здание. «В районе Заозерного полыхает строящийся ЖК „Маяк“», — сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».
Корреспондент направил запрос в ГУ МЧС по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее 14 ноября в Кургане сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в пятиэтажном доме на улице Радионова. Ранее возгорания происходили в селе Маслянское Шадринского округа и в микрорайоне Рябково Кургана. Причины пожаров варьировались от неосторожного обращения с огнем до нарушений правил эксплуатации оборудования.
Фото: Telegram-канал «Курганистан»
