В Кургане полыхает строящийся жилой комплекс. Фото, видео

28 ноября 2025 в 17:23
В Заозерном районе Кургана произошел пожар в строящемся жилом комплексе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк». Инцидент случился в районе Заозерный. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».

По данным источника, огонь охватил строящееся здание. «В районе Заозерного полыхает строящийся ЖК „Маяк“», — сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».

Корреспондент направил запрос в ГУ МЧС по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее 14 ноября в Кургане сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в пятиэтажном доме на улице Радионова. Ранее возгорания происходили в селе Маслянское Шадринского округа и в микрорайоне Рябково Кургана. Причины пожаров варьировались от неосторожного обращения с огнем до нарушений правил эксплуатации оборудования.

В Заозерном районе Кургана произошел пожар

Фото: Telegram-канал «Курганистан»

