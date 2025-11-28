Курганский ХК «Зауралье» подписал защитника Денисевича
В курганском ХК «Зауралье» появился новый защитник
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» подписал 26-летнего защитника Богдана Денисевича. Он перешел из пензенского «Дизеля». Об этом сообщает пресс-служба курганской команды.
«Состав „Зауралья“ пополнил защитник Богдан Денисевич. Контракт с 26-летним игроком заключен до конца сезона 2025/2026. В нашу команду Денисевич переходит из „Дизеля“. Он будет выступать под №48», — говорится в telegram-канале команды.
В этом регулярном чемпионате ВХЛ за команду из Пензы защитник сыграл 23 игры, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4». В высшей лиге Денисевич также выступал за ХК «Тамбов», «Омские Крылья», «Металлург» и «Ижсталь». Всего в ВХЛ он провел 190 игр, в которых набрал 39 (7+32) очков при показателе полезности «+1».
Денисевич родился в Мегионе (ХМАО). Является воспитанником югорского хоккея. В МХЛ выступал за «Мамонтов Югры» и «Омских Ястребов». Провел в командах 170 матчей, набрал 64 (15+49) очка. Также в его активе два матча за «Авангард» в КХЛ. В сезоне 2023/2024 игрок выступал в чемпионате Беларуси за «Шахтер» из Солигорска. В этой команде он провел 59 матчей, заработав 33 (2+31) очка.
Ранее URA.RU писало, что курганскую команду покинул тренер по нападающим Павел Воробьев. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Воробьев входил в тренерский штаб команды с декабря 2024 года.
