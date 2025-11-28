Оперативный штаб Курганской области провел командно-штабное учение по пресечению условного теракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области проведено командно-штабное учение по пресечению условного террористического акта. Согласно сценарию, диверсионно-разведывательная группа проникла в Петухово с территории сопредельного государства с целью совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Учение позволило отработать действия в различных сценариях развития событий. «В ходе боевых мероприятий сотрудниками спецподразделений район нахождения противника заблокирован, диверсионная группа задержана», — уточнили в пресс-службе УФСБ. По замыслу учения, диверсанты подорвали микроавтобус «Ford» в автомобильном пункте пропуска «Петухово» и планировали заложить взрывные устройства на железнодорожных путях и инженерных сооружениях, чтобы спровоцировать крушение пассажирского поезда.

В рамках учения правоохранители усилили охрану общественного порядка, провели эвакуацию населения и отработали оказание неотложной медицинской помощи. Областной оперативный штаб выработал решения по предотвращению терактов в отношении объектов транспорта и мест хранения горюче-смазочных материалов, а также по информированию населения о принятых мерах и ограничениях. Учение способствовало повышению уровня межведомственного взаимодействия и закреплению навыков участников контртеррористической операции.

Командно-штабное учение в Курганской области прошло на фоне усиления внимания властей к вопросам профилактики терроризма. Ранее в правительстве региона состоялся учебно-методический сбор, где представители силовых ведомств и чиновники обсуждали меры противодействия терроризму, в том числе защиту транспортной инфраструктуры и работу с молодежью.