Издание DOXA признали иностранным агентом
28 ноября 2025 в 19:05
Фото: © URA.RU
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов издание DOXA. В список также попала Евгения Савостьянова, Василину Орлова, Анзора Масхадова и Айгуль Гимранова-Лион. Информация указано на официальном сайте ведомства.
