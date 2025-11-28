Когда и как нельзя одевать кошек: мнение ветеринара

В период холодов многие кошки мерзнут даже дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зимой владельцы часто задаются вопросом: нужно ли одевать кошек зимой? Одежда для питомцев — уже давно не редкость. Некоторые покупают одежду даже для животных, живущих только в домашних условиях. Как правильно ее выбрать и в каких случаях она не нужна, выясняем вместе с ветеринарным врачом Михаилом Шеляковым.

Нужно ли одевать кошку зимой

По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, зимняя одежда более актуальна для собак, но если кошек выгуливают на поводке, то их тоже можно одевать.

Кошку можно одевать зимой на улицу, чтобы защитить питомца от переохлаждения грязи с реагентами. Просто одевать кошку дома не рекомендуется. Это возможно только для пород, которые мерзнут дома зимой. Им обычно надевают свитера из дышащего материала.

Какие породы кошек можно одевать дома

Кошек породы сфинкс можно одевать дома Фото: Создано в Midjourney

К этим породам относятся кошки породы сфинкс, которые полностью лишены шерсти. Также можно одевать дома короткошерстные породы, такие как корниш-рекс или сиамские кошки. Они тоже чувствительны к холоду. Одевать можно котят и пожилых животных, которые плохо контролируют температуру тела.

Какую одежду используют для кошек зимой

Одежду из синтетики выбирать не рекомендуется Фото: URA.RU

Для кошек зимой используют следующую одежду:

Комбинезоны — утепленные модели для холодной и снежной погоды.

— утепленные модели для холодной и снежной погоды. Свитера, толстовки, попоны и жилетки — утепляют в холода.

— утепляют в холода. Аксессуары для лап — в некоторых случаях могут пригодиться носки или специальная обувь, особенно если питомец приучен к их ношению.

Когда кошек не следует одевать даже на улице

Запрещается одевать кошек, находящихся на самовыгуле. По словам Михаила Шелякова, это травмоопасно для них. «Они прыгучие и могут за что-нибудь зацепиться. Даже надевая послеоперационные рубашки, ветеринары не разрешают хозяевам отпускать животных на улицу. Кошка может где-нибудь застрять и получить травму», — рассказал специалист.

Как правильно выбрать одежду для кошек

С внутренней стороны одежды не должно быть швов Фото: Создано в Midjourney

По словам ветеринара, одевать кошек можно только в предназначенную для них одежду. Приобретать эксперт советует такую одежду только в специализированных магазинах, где можно примерить и подобрать нужные вещи.

«Никаких покупок на маркетплейсах, онлайн-покупок, заочно выбранной одежды быть не должно. Обязательно нужно покупать одежду там, где ее можно примерить. Она должна быть, как влитая», — рассказал эксперт.

Михаил Шеляков рекомендует в первую очередь обращать внимание на материал изделия. Внутри любой одежды, теплый ли это комбинезон или легкий дождевик, не должно быть швов. По словам специалиста, это первый признак качества. Одежду с аппликациями лучше не выбирать, так как они могут нарушать утепляющие свойства.

«Очень хорошо, если на одежде есть светоотражающие элементы. Это полезно бывает, если вы выводите на улицу кошку на поводке: велосипедист, к примеру, издалека увидит, что вы идете с животным», — рассказал ветеринар.

Можно ли приучить кошку к одежде