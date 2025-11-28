Стала известна сумма гонорара Булановой за новогодний корпоратив

Татьяна Буланова может поднять сумму своего гонорара на волне популярности Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российская певица Татьяна Буланова может в этом году поднять свой гонорар за новогодние корпоративы почти вдвое. Об этом в беседе с URA.RU заявила Татьяна Тур — один из самых известных продюсеров российского шоу-бизнеса. Она отметила, что сейчас певица находится на очередной волне популярности, поэтому может увеличить сумму.

«У Тани Булановой, на мой взгляд, „стихийная история“. Она попала в волну и сама, как мне кажется, обалдела от этого. Это непросто — вновь проснуться знаменитой спустя 20–25 лет успешной карьеры. Эта история больше с юмором. Думаю, Булановой она самой не совсем приятна. Но я надеюсь, что Татьяна воспользовалась этой волной популярности», — рассказала продюсер.

Татьяна Тур заявила, что раньше выступление Татьяны Булановой на новогоднем корпоративе стоило 2 млн рублей. Сейчас, по мнению продюсера, она смело может брать минимум 4 млн рублей. «Я ей от души этого желаю», — добавила Тур.

Продолжение после рекламы