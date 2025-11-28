Организатору хоррор-рехаба для подростков предъявлено обвинение по трем статьям
Женщине предъявлено обвинение по трем статьям УК
Организатору рехаба для подростков в Подмосковье Анне Хоботовой предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
«Хоботовой предъявлено обвинение по пунктам „г“, „е“ части 2 статьи 117 (Истязание несовершеннолетних группой лиц — ред.), части 3 статьи 127 (Незаконное лишение свободы — ред.), пунктам „а“, „в “ части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью — ред.)», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости.
По информации следователь, в период с августа по ноябрь в Дедовске функционировал реабилитационный центр, в котором незаконно содержались 24 подростка. Им якобы оказывали помощь в преодолении различных зависимостей. С родителями или другими законными представителями несовершеннолетних заключались договоры, предусматривающие психологическую работу с детьми. Однако на деле подростки подвергались физическому насилию и пыткам. В воскресенье в реанимацию был доставлен 16-летний юноша с травмами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания на конечностях.
В результате расследования обвинения были предъявлены администратору центра и 18-летней девушке, которая являлась одним из постояльцев и принимала участие в избиении и истязании подростков. В настоящее время указанные лица арестованы, ведется поиск остальных причастных к инциденту.
