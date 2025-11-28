Организатору хоррор-рехаба для подростков предъявлено обвинение по трем статьям

По информации следователь, в период с августа по ноябрь в Дедовске функционировал реабилитационный центр, в котором незаконно содержались 24 подростка. Им якобы оказывали помощь в преодолении различных зависимостей. С родителями или другими законными представителями несовершеннолетних заключались договоры, предусматривающие психологическую работу с детьми. Однако на деле подростки подвергались физическому насилию и пыткам. В воскресенье в реанимацию был доставлен 16-летний юноша с травмами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания на конечностях.