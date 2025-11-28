Путин подписал закон о налоговых льготах для россиян

Путин подписал закон о налоговых льготах для ряда граждан Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для семей с детьми, участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ предусматривает внесение масштабных изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Среди ключевых мер — предоставление целевой поддержки семьям с детьми и участникам специальной военной операции (СВО), а также их семьям. В частности, для участников СВО и их близких вводится льгота, которая освобождает их от уплаты транспортного и земельного налогов — по той же схеме, что и освобождение от налога на имущество физических лиц. Информация об этом обнародована на сайте правовой информации.

В число лиц, освобожденных от уплаты транспортного налога, входят Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также ветераны боевых действий. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства, которое налогоплательщик вправе выбрать самостоятельно.

Продолжение после рекламы

Многодетные родители получат возможность воспользоваться налоговыми вычетами в отношении земельного налога и налога на имущество физических лиц. При расчете стандартного налогового вычета на детей будет учитываться совокупный доход налогоплательщика с начала года, который относится исключительно к основной налоговой базе.

В дополнение к прочим мерам, участники программы «Земский тренер» получат возможность не уплачивать НДФЛ с единовременных компенсационных выплат. Также будет расширен перечень оснований для получения социального налогового вычета по НДФЛ при оплате физкультурно-спортивных занятий. Вычет станет доступен для граждан, оплачивающих такие занятия за своих родителей-пенсионеров. Также физические лица получают освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество в отношении объектов, которые находятся на территориях с введенными режимами чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, предполагающими временное переселение жителей.