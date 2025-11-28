Путин подписал закон об индексации акцизов на 2026-2027 года

Акцизы будут проиндексирвоаны на уровень инфляции, кроме акцизов на вредные для здоровья товары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс и установит новые ставки акцизов на период с 2026 по 2028 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Ставки акцизов будут проиндексированы на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары — табачную, алкогольную, спиртосодержащую продукцию и сахаросодержащие напитки, по ним ставки индексируются на величину выше инфляции», — говорится в документе. Также закон отменяет обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам.