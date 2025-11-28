Путин подписал закон об индексации акцизов на 2026-2027 года
Акцизы будут проиндексирвоаны на уровень инфляции, кроме акцизов на вредные для здоровья товары
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс и установит новые ставки акцизов на период с 2026 по 2028 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Ставки акцизов будут проиндексированы на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары — табачную, алкогольную, спиртосодержащую продукцию и сахаросодержащие напитки, по ним ставки индексируются на величину выше инфляции», — говорится в документе. Также закон отменяет обязанность производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции уплачивать авансовые платежи по акцизам.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2026–2027 годах федеральный бюджет получит 138,291 миллиарда рублей за счет повышения ставок акцизов на «вредные товары» и еще 10,454 миллиарда рублей — от индексации ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили. В 2028 году планируется дополнительно привлечь 75,389 миллиарда рублей за счет повышения ставок акцизов на «вредные товары» и 72,418 миллиарда рублей — за счет индексации других акцизов.
