Украина атаковала несколько регионов РФ

В промежуток времени с 13:00 до 17:00 (МСК) дежурными подразделениями системы противовоздушной обороны было осуществлено обнаружение и уничтожение тринадцати беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства. Шесть аппаратов — над территорией Брянской области, три аппарата — над территорией Курской области, два аппарата — над акваторией Азовского моря, один аппарат — над территорией Ростовской области, один аппарат — над территорией Орловской области.