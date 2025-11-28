Украина атаковала несколько регионов РФ
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В промежуток времени с 13:00 до 17:00 (МСК) дежурными подразделениями системы противовоздушной обороны было осуществлено обнаружение и уничтожение тринадцати беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства. Шесть аппаратов — над территорией Брянской области, три аппарата — над территорией Курской области, два аппарата — над акваторией Азовского моря, один аппарат — над территорией Ростовской области, один аппарат — над территорией Орловской области.
