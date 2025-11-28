Путин подписал закон об изменении НДС с 2026 года
28 ноября 2025 в 19:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Путин утвердил закон, который предусматривает увеличение ставки налога на добавленную стоимость до 22% начиная с 2026 года. При этом для товаров, имеющих социальное значение, будет сохранена льготная ставка в размере 10%. Информация следует из опубликованного указа президента.
