В Енисейске недовольный житель сломал нос мэру: что известно о происшествии

Мэру Енисейска сломали нос по время личного приема (архивное фото)

В Енисейске на мэра города Валерия Никольского напал местный житель во время личного приема. В результате у главы города оказался сломан нос, он также получил закрытую черепно-мозговую травму и гематому лица. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Оказался «недоволен властью»

Сам инцидент произошел вечером 28 ноября. В этот день глава города Никольский проводил личный прием среди горожан. В ходе общения с одним из жителей, 46-летним жителем, тот набросился на мэра города и нанес не менее десяти ударов кулаком в нос. В результате у Никольского сломан нос, также у него зафиксировали черепно-мозговую травму. Отмечается, что таким образом нападавший выразил свое недовольство работой власти. Причем, по данным журналистов, напавший на мэра горожанин вечно чем то недоволен и он неоднократно ходит на приемы к главе, передает RT.

По итогу главе города была оказана медицинская помощь, и на данный момент он находится в больнице. Сам мэр сообщил, что не знаком с нападавшим, и отметил, что тот ранее был судим.

«Нес ахинею и бил как грушу»

По словам Никольского, он собирался на селекторное совещание, когда услышал шум в приемной. «Этот мужчина кричал на секретаршу, мол, разворовали все. Я вежливо пригласил его в свой кабинет. Он все заводился и заводился. Вел себя неадекватно, кричал ахинею, что он будет управлять городом, что его „смотрящим“ поставили, кто-то должен позвонить», — рассказал мэр в интервью RT.

Никольский отметил, что не стал применять насилие, несмотря на то что занимался боксом. «Я сказал: „Вы носите краповый берет, это гордость нашей страны, а так себя ведете“. Потом, понимая, чем все может закончиться, встал, обошел его. Предложил вызвать полицию. После этого он стал бить меня, как боксерскую грушу. Я сам боксом занимался, мог его попробовать остановить, но потом бы ко мне претензии были. Поэтому пришлось терпеть», — поделился глава города.

После того как дебошир напал на мэра, сотрудники администрации нажали кнопку экстренного вызова. Нападавшего увела приехавшая Росгвардия. Никольский добавил, что с ним все в порядке, но врачи настоятельно рекомендовали ему побыть в больнице.

К делу подключилась прокуратура

По факту нападения Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемый был задержан, и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.