Путин позвонил мальчику, который лишился пальцев при взрыве СВУ в Красногорске
28 ноября 2025 в 20:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Владимир Путин осуществил телефонный звонок десятилетнему Глебу Бровару, который пострадал в Красногорске при взрыве самодельного взрывного устройства и лишился пальцев. Глава государства выразил пожелания мальчику скорейшего восстановления, крепкого здоровья и счастья. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
