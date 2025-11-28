Путин утвердил закон об изменении НДС с 2026 года
Общая ставка НДС повысится до 22%, сказано в документе, который подписал Путин
Президент России Владимир Путин подписал серию законопроектов, которые вносят изменения в налоговую сферу с 2026 года. В том числе это изменение НДС до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров.
«Изменение НДС с 2026 года до 22%», — сказано в документе. Льготная ставка сохранится для продуктов первой необходимости. В эту категорию входят хлеб, мясо, овощи, фрукты, молоко, яйца, крупы, соль, сахар, чай, мука, а также детские товары, учебные издания и лекарства. Об изменениях URA.RU писало ранее.
Также документ индексирует акцизы на алкоголь, табак, топливо и автомобили, вводит единую ставку НДФЛ для иноагентов и в 60 раз увеличивает налогвую нагрузку на букмекеров и тотализаторы. При этом закон вводит поэтамное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС, вводит налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий россиян.
