Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Путин утвердил закон об изменении НДС с 2026 года

Путин подписал закон об изменении НДС с 2026 года
28 ноября 2025 в 20:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Общая ставка НДС повысится до 22%, сказано в документе, который подписал Путин

Общая ставка НДС повысится до 22%, сказано в документе, который подписал Путин

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал серию законопроектов, которые вносят изменения в налоговую сферу с 2026 года. В том числе это изменение НДС до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. 

«Изменение НДС с 2026 года до 22%», — сказано в документе. Льготная ставка сохранится для продуктов первой необходимости. В эту категорию входят хлеб, мясо, овощи, фрукты, молоко, яйца, крупы, соль, сахар, чай, мука, а также детские товары, учебные издания и лекарства. Об изменениях URA.RU писало ранее. 

Также документ индексирует акцизы на алкоголь, табак, топливо и автомобили, вводит единую ставку НДФЛ для иноагентов и в 60 раз увеличивает налогвую нагрузку на букмекеров и тотализаторы. При этом закон вводит поэтамное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС, вводит налоговые льготы для семей с детьми, участников СВО и ряда других категорий россиян. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал