Свердловский депутат призвал наказывать российских мужчин за интимные фото

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер предложил наказывать мужчин, которые без спроса рассылают фотографии своего пениса — так называемые дикпики. Он назвал подобные действия насилием над женщинами.

«Это прямое нарушение личного пространства. Я считаю, что это проявление сексуального насилия над теми женщинами, над девочками, которым они высылают эту свою гадость. Ну нравится тебе — стой и в зеркало смотри», — высказался парламентарий в разговоре с телеканалом RTVI.

Для начала он предложил обследовать таких граждан психически, и, если они здоровы, на первый раз штрафовать — на 5-10 тысяч рублей. При повторном нарушении он считает правильным прибегать уже к уголовному наказанию.

