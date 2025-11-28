Логотип РИА URA.RU
Свердловский депутат призвал наказывать российских мужчин за интимные фото

28 ноября 2025 в 20:05
Вячеслав Вегнер нередко выступает с необычными предложениями

Вячеслав Вегнер нередко выступает с необычными предложениями

Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер предложил наказывать мужчин, которые без спроса рассылают фотографии своего пениса — так называемые дикпики. Он назвал подобные действия насилием над женщинами. 

«Это прямое нарушение личного пространства. Я считаю, что это проявление сексуального насилия над теми женщинами, над девочками, которым они высылают эту свою гадость. Ну нравится тебе — стой и в зеркало смотри», — высказался парламентарий в разговоре с телеканалом RTVI.

Для начала он предложил обследовать таких граждан психически, и, если они здоровы, на первый раз штрафовать — на 5-10 тысяч рублей. При повторном нарушении он считает правильным прибегать уже к уголовному наказанию.

«Когда такие особи рассылают безнадзорно, я предполагаю, что такие фотографии могут попасть и к детям. Поэтому наказание, безусловно, должно быть. За порнографию наказывают, а это что?» — рассудил депутат.

