В Ирбите (Свердловская область) построят новую молочно-товарную ферму. Это произойдет при поддержке группы «Синара», сказали URA.RU в пресс-службе компании.

Соглашение о сотрудничестве подписал глава Свердловской области Денис Паслер. Комплекс будет реализован в три этапа строительства. Его закончат до конца 2029 года. Поголовье коров (порядка 3600) планируют ввести до 2030 года по мере возведения объектов.

«С „Синарой“ нас связывает давнее партнерство в разных отраслях экономики. Агропромышленный комплекс — одно из сложнейших направлений в плане трудоемкости, несмотря на инновационные подходы и высокотехнологичное оборудование. Поэтому я рад, что наши планы по развитию сельского хозяйства в регионе, в частности по увеличению объемов сельхозпродукции, поддерживает один из ведущих холдингов. Новый комплекс повысит эффективность производства молочного сырья и обеспечит дополнительные рабочие места в Ирбитском районе», — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор компании Виктор Леш добавил, что ферма будет оснащена самым современным оборудованием, которое позволит соответствовать высоким стандартам содержания животных и производства качественной продукции. Кроме того, построенный комплекс станет одним из главных поставщиков сырья для Ирбитского молочного завода, отметил Леш.