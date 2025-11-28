Ресторан «Вкусно и точка» отказался продать еду екатеринбуржцу без машины

Суд встал на сторону сотрудников ресторана, которые действовали по регламенту Фото: Илья Московец © URA.RU

Ресторан «Вкусно и точка» отказался продать еду екатеринбуржцу, объяснив, что он сделал заказ через окно автораздачи, но сам при этом без машины. Мужчина обратился в суд, обвинив заведение в дискриминации, но в инстанции встали на сторону общепита. Подробности истории сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Горожанин пытался поесть во «Вкусно и точка» на улице Щербакова полтора года назад в три часа ночи. В это время основной зал был закрыт, работало лишь окно автораздачи. Но там продать бургеру голодному человеку отказались, потому что он не был на машине.

Тот пытался оспорить действия сотрудников общепита в Роспотребнадзоре, а когда не преуспел, направился в Чкаловский суд. Мужчина требовал взыскать с компании 15 тысяч рублей за причинение морального вреда и упрекал ресторан в дискриминации.

