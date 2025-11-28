Дмитрий Ионин (слева) намерен развивать деловой туризм в Свердловской области Фото: URA.RU

В Свердловскую область привлекут туристов из Индии, Китая и арабских стран. Об этом заявил и.о. замгубернатора — региональный министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин на форуме «Города России». Обсуждение таких планов состоялось в рамках панельной дискуссии министерства экономического развития РФ, посвященной деловому туризму.

По словам Ионина, Свердловская область уже много лет находится в лидерах среди регионов России по числу деловых поездок. Ежегодно в области проходит более 500 событийных и деловых мероприятий, а доля деловых туристов в структуре внутреннего турпотока достигает 60%. Экономический и социальный эффект делового туризма для экономики огромен. Средний чек поездки делового туриста гораздо выше, чем у других путешественников, отметил министр.

Он заявил об амбиции свердловчан по дальнейшему развитию международного бизнес-туризма. Это касается привлечения в Екатеринбург новых международных мероприятий, в рамках которых иностранным туристам предложат маршруты и туры, которые компактно вписываются в программу поездки. По словам собеседников агентства, такое произошло впервые (при прежнем главе местного дептуризма Эльмире Тукановой акцент делался на внутреннего туриста). По словам Ионина, лидерами стран, откуда на Урал приезжают деловые туристы, являются Китай, страны СНГ и Индия.

Продолжение после рекламы

«В этом году Свердловская область стала участником программы „Открой твою Россию“ и разработала туристический продукт для двух целевых стран: для Китая „На границе двух миров — двух частей света“ и Индии „Урал. Сокровищница Европы и Азии“. Мы выявили зоны роста и заложили целевые мероприятия по развитию инфраструктуры и сервиса для иностранных гостей», — объяснил министр.

Помимо Ионина в сессии приняли участие замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, представители деловых сообществ и туристической отрасли. Спикеры отметили тенденцию на рост количества деловых туристов, которые совмещают поездку с культурно-развлекательной программой, например, беря с собою членов семьи. Это, по мнению экспертов, создает дополнительные экономические эффекты для регионов.